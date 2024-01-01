бразильский реал бангладешские таки История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса бразильский реал бангладешские таки. Это сводная страница бразильский реал (BRL) бангладешские таки (BDT) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BRL и BDT за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.

1 000 brl
21 107,30 bdt

R$1,000 BRL = Tk21,11 BDT

Среднерыночный курс в 18 июл. 2024 г.
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История обменного курса бразильский реал–бангладешские таки

Обменный курс бразильский реал/бангладешские таки сейчас составляет 21,107, отражая изменение в размере -1.423% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.211% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/бангладешские таки колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 21,706, и минимумом, равным 21,107, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.

Самые популярные валюты на 18 июля 2024 г.

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2641,4951,6230,96719,564
1 GBP1,18811,297108,4571,7761,9291,14923,249
1 USD0,9160,771183,6241,3691,4870,88617,926
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе