История обменного курса бразильский реал–аргентинские песо

Обменный курс бразильский реал/аргентинские песо сейчас составляет 165,888, отражая изменение в размере -1.449% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.813% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/аргентинские песо колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 170,405, и минимумом, равным 165,888, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.