История обменного курса бразильский реал–армянские драмы

Обменный курс бразильский реал/армянские драмы сейчас составляет 69,770, отражая изменение в размере -1.514% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.159% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/армянские драмы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 71,637, и минимумом, равным 69,770, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.822% уменьшение стоимости.