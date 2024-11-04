История обменного курса армянский драм–бразильские реалы

Обменный курс армянских драма/бразильские реалы сейчас составляет 0,015, отражая изменение в размере 0.802% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.101% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/бразильские реалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,015, и минимумом, равным 0,015, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.803%.