10 боливийских боливиано в угандийские шиллинги
Сконвертируйте BOB в UGX по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BOB в UGX
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|544,1280
|553,9460
|Низкий
|533,9210
|533,9210
|В среднем
|537,8236
|544,5872
|Изменить
|-0.41%
|-3.01%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BOB к UGX
За последние 30 дней максимальный курс BOB к UGX составил 544,1280, а минимальный — 533,9210. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 537,8236. Изменение курса BOB к UGX в процентном соотношении составило -0.41.
За последние 90 дней максимальный курс BOB к UGX составил 553,9460, а минимальный — 533,9210. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 544,5872. Изменение курса BOB к UGX в процентном соотношении составило -3.01.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из боливийских боливиано в угандийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BOB из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BOB в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Боливийский боливиано / Угандийский шиллинг
|1 BOB
|536,13600 UGX
|5 BOB
|2 680,68000 UGX
|10 BOB
|5 361,36000 UGX
|20 BOB
|10 722,72000 UGX
|50 BOB
|26 806,80000 UGX
|100 BOB
|53 613,60000 UGX
|250 BOB
|134 034,00000 UGX
|500 BOB
|268 068,00000 UGX
|1000 BOB
|536 136,00000 UGX
|2000 BOB
|1 072 272,00000 UGX
|5000 BOB
|2 680 680,00000 UGX
|10000 BOB
|5 361 360,00000 UGX