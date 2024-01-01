История обменного курса боливийский боливиано–угандийские шиллинги

Обменный курс боливийский боливиано/угандийские шиллинги сейчас составляет 536,136, отражая изменение в размере -0.040% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.121% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 537,170, и минимумом, равным 533,647, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.541% уменьшение стоимости.