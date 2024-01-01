История обменного курса австралийский доллар–франки КФА BCEAO

Обменный курс австралийских доллара/франки КФА BCEAO сейчас составляет 402,747, отражая изменение в размере -0.712% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.472% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 405,639, и минимумом, равным 396,630, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.398%.