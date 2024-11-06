История обменного курса австралийский доллар–турецкие лиры

Обменный курс австралийских доллара/турецкие лиры сейчас составляет 22,595, отражая изменение в размере -0.991% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.360% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/турецкие лиры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 22,938, и минимумом, равным 22,405, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.722%.