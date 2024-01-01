История обменного курса австралийский доллар–сьерра-леонские леоне

Обменный курс австралийских доллара/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 14 956,400, отражая изменение в размере -1.341% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.554% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 15 198,300, и минимумом, равным 14 812,800, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.244%.