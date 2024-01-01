澳元兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，澳元兌塞拉里昂列昂的匯率目前為14,811.400，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.592%。

在過去一星期，澳元兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在21-07-2024高見15,083.700，並在25-07-2024低見14,709.700。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.611%。