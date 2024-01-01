История обменного курса австралийский доллар–шведские кроны

Обменный курс австралийских доллара/шведские кроны сейчас составляет 7,121, отражая изменение в размере -0.343% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/шведские кроны колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 7,176, и минимумом, равным 7,035, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.482%.