История обменного курса австралийский доллар–доллары Соломоновых островов

Обменный курс австралийских доллара/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 5,384, отражая изменение в размере -1.560% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.499% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 5,496, и минимумом, равным 5,367, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.334%.