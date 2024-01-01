澳元兌索羅門群島元匯率歷史紀錄

今日，澳元兌索羅門群島元的匯率目前為5.395，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.064%。

在過去一星期，澳元兌索羅門群島元的匯率波動，在22-07-2024高見5.580，並在25-07-2024低見5.374。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.899%。