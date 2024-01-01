История обменного курса австралийский доллар–норвежские кроны

Обменный курс австралийских доллара/норвежские кроны сейчас составляет 7,243, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.083% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/норвежские кроны колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 7,319, и минимумом, равным 7,226, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.514%.