История обменного курса австралийский доллар–мексиканские песо

Обменный курс австралийских доллара/мексиканские песо сейчас составляет 13,262, отражая изменение в размере 0.055% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.206% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/мексиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 13,595, и минимумом, равным 13,170, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.444%.