История обменного курса австралийский доллар–малагасийские ариари

Обменный курс австралийских доллара/малагасийские ариари сейчас составляет 3 036,990, отражая изменение в размере -1.125% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.351% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 3 076,200, и минимумом, равным 2 995,880, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.