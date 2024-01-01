澳元兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，澳元兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為2,952.830，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.656%。

在過去一星期，澳元兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在21-07-2024高見3,009.050，並在25-07-2024低見2,939.150。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.838%。