История обменного курса австралийский доллар–ливанские фунты

Обменный курс австралийских доллара/ливанские фунты сейчас составляет 58 895,500, отражая изменение в размере -1.334% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.244% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/ливанские фунты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 59 835,200, и минимумом, равным 58 358,500, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.