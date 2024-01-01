澳元兌黎巴嫩鎊匯率歷史紀錄

今日，澳元兌黎巴嫩鎊的匯率目前為58,595.700，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.119%。

在過去一星期，澳元兌黎巴嫩鎊的匯率波動，在21-07-2024高見59,994.000，並在25-07-2024低見58,363.000。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.284%。