История обменного курса австралийский доллар–эфиопские быры

Обменный курс австралийских доллара/эфиопские быры сейчас составляет 79,735, отражая изменение в размере -1.541% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.576% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/эфиопские быры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 81,178, и минимумом, равным 78,835, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.425%.