澳元兌埃塞俄比亞比爾匯率歷史紀錄

今日，澳元兌埃塞俄比亞比爾的匯率目前為37.827，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.976%。

在過去一星期，澳元兌埃塞俄比亞比爾的匯率波動，在21-07-2024高見38.673，並在25-07-2024低見37.672。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.310%。