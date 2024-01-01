История обменного курса австралийский доллар–чешские кроны

Обменный курс австралийских доллара/чешские кроны сейчас составляет 15,503, отражая изменение в размере -0.685% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.088% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/чешские кроны колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 15,628, и минимумом, равным 15,298, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.506%.