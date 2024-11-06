австралийский доллар колумбийские песо История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса австралийский доллар колумбийские песо. Это сводная страница австралийский доллар (AUD) колумбийские песо (COP) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные AUD и COP за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.

A$1,000 AUD = $2 855 COP

Среднерыночный курс в 8 нояб. 2024 г.
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График изменения обменного курса AUD к COP

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Среднерыночный курс

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COP

История обменного курса австралийский доллар–колумбийские песо

Обменный курс австралийских доллара/колумбийские песо сейчас составляет 2 855,230, отражая изменение в размере -0.493% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.034% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/колумбийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2 938,880, и минимумом, равным 2 855,230, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.955%.

Самые популярные валюты на 8 ноября 2024 г.

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3920,9341,679152,721,3921,328
1 GBP1,2911108,9461,2052,167197,1541,7961,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39711,798163,591,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в колумбийские песо

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    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе