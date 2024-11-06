История обменного курса австралийский доллар–колумбийские песо

Обменный курс австралийских доллара/колумбийские песо сейчас составляет 2 855,230, отражая изменение в размере -0.493% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.034% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/колумбийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2 938,880, и минимумом, равным 2 855,230, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.955%.