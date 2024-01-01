История обменного курса нидерландский антильский гульден–индийские рупии

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/индийские рупии сейчас составляет 47,145, отражая изменение в размере 0.022% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.362% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/индийские рупии колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 47,152, и минимумом, равным 46,960, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.085%.