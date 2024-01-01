История обменного курса нидерландский антильский гульден–фиджийские доллары

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/фиджийские доллары сейчас составляет 1,251, отражая изменение в размере -0.235% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.097% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,271, и минимумом, равным 1,251, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.669%.