История обменного курса нидерландский антильский гульден–евро

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/евро сейчас составляет 0,521, отражая изменение в размере 0.317% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.068% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/евро колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,523, и минимумом, равным 0,511, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.886%.