История обменного курса нидерландский антильский гульден–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 57,601, отражая изменение в размере 0.237% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.971% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 58,489, и минимумом, равным 56,613, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.161%.