История обменного курса нидерландский антильский гульден–коста-риканские колоны

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/коста-риканские колоны сейчас составляет 286,536, отражая изменение в размере 0.206% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.039% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 286,665, и минимумом, равным 285,475, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.285%.