История обменного курса нидерландский антильский гульден–чилийские песо

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/чилийские песо сейчас составляет 541,425, отражая изменение в размере 1.159% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.838% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/чилийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 544,497, и минимумом, равным 528,483, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.633%.