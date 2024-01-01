История обменного курса нидерландский антильский гульден–канадские доллары

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/канадские доллары сейчас составляет 0,777, отражая изменение в размере 0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.312% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/канадские доллары колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,780, и минимумом, равным 0,772, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.365%.