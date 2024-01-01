История обменного курса нидерландский антильский гульден–ботсванские пулы

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/ботсванские пулы сейчас составляет 7,419, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.133% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 7,519, и минимумом, равным 7,409, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.740%.