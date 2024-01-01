История обменного курса нидерландский антильский гульден–бутанские нгултрумы

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/бутанские нгултрумы сейчас составляет 47,146, отражая изменение в размере 0.021% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.361% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 47,150, и минимумом, равным 46,960, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.113%.