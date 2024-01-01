История обменного курса нидерландский антильский гульден–бахрейнские динары

Обменный курс нидерландских антильских гульдена/бахрейнские динары сейчас составляет 0,211, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость нидерландских антильских гульденов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.004% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс нидерландский антильский гульден/бахрейнские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,211, и минимумом, равным 0,211, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.025%.