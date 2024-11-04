История обменного курса армянский драм–самоанские талы

Обменный курс армянских драма/самоанские талы сейчас составляет 0,007, отражая изменение в размере -0.634% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.508% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/самоанские талы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,007, и минимумом, равным 0,007, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -2.208%.