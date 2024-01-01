История обменного курса армянский драм–вату Вануату

Обменный курс армянских драма/вату Вануату сейчас составляет 0,313, отражая изменение в размере 0.405% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.746% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/вату Вануату колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,314, и минимумом, равным 0,311, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.888%.