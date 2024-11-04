История обменного курса армянский драм–угандийские шиллинги

Обменный курс армянских драма/угандийские шиллинги сейчас составляет 9,460, отражая изменение в размере 0.045% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.204% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 9,540, и минимумом, равным 9,438, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.665%.