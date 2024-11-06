История обменного курса армянский драм–тайские баты

Обменный курс армянских драма/тайские баты сейчас составляет 0,089, отражая изменение в размере 0.576% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.073% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/тайские баты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,089, и минимумом, равным 0,087, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.749%.