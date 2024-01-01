История обменного курса армянский драм–сьерра-леонские леоне

Обменный курс армянских драма/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 58,810, отражая изменение в размере 0.871% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.562% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 59,363, и минимумом, равным 58,289, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.384%.