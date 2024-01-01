История обменного курса армянский драм–польские злотые

Обменный курс армянских драма/польские злотые сейчас составляет 0,010, отражая изменение в размере 0.683% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.380% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/польские злотые колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,011, и минимумом, равным 0,010, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.789%.