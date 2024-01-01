10 тысяч армянских драмов в пакистанские рупии

Сконвертируйте AMD в PKR по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ₨0,7184 PKR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к PKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PKR
1 AMD в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,72010,7223
Низкий0,71530,7153
В среднем0,71770,7186
Изменение-0.00%-0.00%
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Соотношение 1 AMD к PKR

За последние 30 дней максимальный курс AMD к PKR составил 0,7201, а минимальный — 0,7153. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7177. Изменение курса AMD к PKR в процентном соотношении составило -0.00.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к PKR составил 0,7223, а минимальный — 0,7153. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7186. Изменение курса AMD к PKR в процентном соотношении составило -0.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Пакистанская рупия
1 AMD0,71844 PKR
5 AMD3,59218 PKR
10 AMD7,18435 PKR
20 AMD14,36870 PKR
50 AMD35,92175 PKR
100 AMD71,84350 PKR
250 AMD179,60875 PKR
500 AMD359,21750 PKR
1000 AMD718,43500 PKR
2000 AMD1 436,87000 PKR
5000 AMD3 592,17500 PKR
10000 AMD7 184,35000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Армянский драм
1 PKR1,39191 AMD
5 PKR6,95955 AMD
10 PKR13,91910 AMD
20 PKR27,83820 AMD
50 PKR69,59550 AMD
100 PKR139,19100 AMD
250 PKR347,97750 AMD
500 PKR695,95500 AMD
1000 PKR1 391,91000 AMD
2000 PKR2 783,82000 AMD
5000 PKR6 959,55000 AMD
10000 PKR13 919,10000 AMD