История обменного курса армянский драм–нигерийские найры

Обменный курс армянских драма/нигерийские найры сейчас составляет 4,383, отражая изменение в размере -0.299% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.377% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/нигерийские найры колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 4,435, и минимумом, равным 4,381, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.835%.