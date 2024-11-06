История обменного курса армянский драм–мексиканские песо

Обменный курс армянских драма/мексиканские песо сейчас составляет 0,052, отражая изменение в размере 1.775% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.325% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/мексиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,054, и минимумом, равным 0,051, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.754%.