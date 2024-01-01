2 000 армянских драмов в лесотские лоти

Сконвертируйте AMD в LSL по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = L0,04545 LSL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к LSL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LSL
1 AMD в LSLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04600,0472
Низкий0,04470,0442
В среднем0,04540,0456
Изменение0.35%-3.64%
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Соотношение 1 AMD к LSL

За последние 30 дней максимальный курс AMD к LSL составил 0,0460, а минимальный — 0,0447. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0454. Изменение курса AMD к LSL в процентном соотношении составило 0.35.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к LSL составил 0,0472, а минимальный — 0,0442. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0456. Изменение курса AMD к LSL в процентном соотношении составило -3.64.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Лесотский лоти
1 AMD0,04545 LSL
5 AMD0,22724 LSL
10 AMD0,45448 LSL
20 AMD0,90897 LSL
50 AMD2,27241 LSL
100 AMD4,54483 LSL
250 AMD11,36207 LSL
500 AMD22,72415 LSL
1000 AMD45,44830 LSL
2000 AMD90,89660 LSL
5000 AMD227,24150 LSL
10000 AMD454,48300 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Армянский драм
1 LSL22,00300 AMD
5 LSL110,01500 AMD
10 LSL220,03000 AMD
20 LSL440,06000 AMD
50 LSL1 100,15000 AMD
100 LSL2 200,30000 AMD
250 LSL5 500,75000 AMD
500 LSL11 001,50000 AMD
1000 LSL22 003,00000 AMD
2000 LSL44 006,00000 AMD
5000 LSL110 015,00000 AMD
10000 LSL220 030,00000 AMD