История обменного курса албанский лек–замбийские квачи

Обменный курс албанских лека/замбийские квачи сейчас составляет 0,297, отражая изменение в размере -0.587% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.567% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/замбийские квачи колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,300, и минимумом, равным 0,295, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.795%.