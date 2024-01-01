История обменного курса албанский лек–франки КФА BCEAO

Обменный курс албанских лека/франки КФА BCEAO сейчас составляет 6,683, отражая изменение в размере -0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.081% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 6,729, и минимумом, равным 6,666, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.729%.