История обменного курса албанский лек–самоанские талы

Обменный курс албанских лека/самоанские талы сейчас составляет 0,030, отражая изменение в размере -1.231% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.674% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/самоанские талы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,031, и минимумом, равным 0,030, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.644%.