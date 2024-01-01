10 тысяч албанских леков в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте ALL в TZS по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = tzs29,10 TZS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ALL к TZS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TZS
1 ALL в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий30,127230,8455
Низкий29,096229,0962
В среднем29,841430,0931
Изменение-3.40%-0.98%
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Соотношение 1 ALL к TZS

За последние 30 дней максимальный курс ALL к TZS составил 30,1272, а минимальный — 29,0962. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 29,8414. Изменение курса ALL к TZS в процентном соотношении составило -3.40.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к TZS составил 30,8455, а минимальный — 29,0962. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 30,0931. Изменение курса ALL к TZS в процентном соотношении составило -0.98.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для албанских леков

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Танзанийский шиллинг
1 ALL29,09620 TZS
5 ALL145,48100 TZS
10 ALL290,96200 TZS
20 ALL581,92400 TZS
50 ALL1 454,81000 TZS
100 ALL2 909,62000 TZS
250 ALL7 274,05000 TZS
500 ALL14 548,10000 TZS
1000 ALL29 096,20000 TZS
2000 ALL58 192,40000 TZS
5000 ALL145 481,00000 TZS
10000 ALL290 962,00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Албанский лек
1 TZS0,03437 ALL
5 TZS0,17184 ALL
10 TZS0,34369 ALL
20 TZS0,68737 ALL
50 TZS1,71844 ALL
100 TZS3,43687 ALL
250 TZS8,59218 ALL
500 TZS17,18435 ALL
1000 TZS34,36870 ALL
2000 TZS68,73740 ALL
5000 TZS171,84350 ALL
10000 TZS343,68700 ALL