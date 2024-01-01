История обменного курса албанский лек–новые тайваньские доллары

Обменный курс албанских лека/новые тайваньские доллары сейчас составляет 0,351, отражая изменение в размере -0.621% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.392% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,356, и минимумом, равным 0,350, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.751%.