История обменного курса албанский лек–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс албанских лека/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,074, отражая изменение в размере -0.582% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.727% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,075, и минимумом, равным 0,073, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.751%.