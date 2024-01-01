История обменного курса албанский лек–турецкие лиры

Обменный курс албанских лека/турецкие лиры сейчас составляет 0,375, отражая изменение в размере -0.629% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.887% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/турецкие лиры колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,382, и минимумом, равным 0,373, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.758%.